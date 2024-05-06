НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

132 подписчика

Тен Хаг о том, какие новички нужны «МЮ»: «Настроенные на победу яркие личности с сильным менталитетом и умением играть в условиях стресса»

«Думаю, каждый тренер хочет, чтобы игроки были настроены на победу. Ярких личностей с сильным менталитетом и умением преодолевать стресс – вот кого ищет любой тренер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх