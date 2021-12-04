Пентагон рискует нарушить контракт на производство модернизированных зенитных ракет морского базирования

Пентагон рискует нарушить контракт на производство модернизированных зенитных ракет морского базирования

Пентагон рискует нарушить контракт на производство модернизированных зенитных ракет морского базирования, заключенный с несколькими союзными странами, если сокращение издержек, накануне инициированное Палатой представителей, коснется законопроекта о расходах на оборону в этом году.

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