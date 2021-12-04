Пентагон рискует нарушить контракт на производство модернизированных зенитных ракет морского базирования, заключенный с несколькими союзными странами, если сокращение издержек, накануне инициированное Палатой представителей, коснется законопроекта о расходах на оборону в этом году.
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