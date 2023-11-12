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WP: политика США по Ближнему Востоку грозит подорвать позиции Вашингтона в мире

Проводимая США политика в отношении конфликта на Ближнем Востоке рискует нанести ущерб позициям Вашингтона в регионе и на международной арене, заявили в газете The Washington Post со ссылкой на представителей руководства арабских стран и аналитиков.

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