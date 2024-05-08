Обнаружен новый физический эффект аномальной траектории электронов в магнитном поле

Обратите внимание: Обнаружена самая большая птица за всю историю существования Земли. ﻿﻿При изучении новой магнитной технологии с помощью сканирующего электронного микроскопа было обнаружено, что при прохождении электронов через магнитное поле возникают существенные различия в траекториях их движения в «восточных» и «западных» областях магнитного полюса Пример исследования структуры магнитного поля вокруг 4 одинаковых плоских магнитных сборок Изображение структуры магнитного поля вокруг четырех одинаковых плоских магнитов, полученное под углом 30 градусов с использованием новой технологии Изображение структуры магнитного поля вокруг четырех одинаковых плоских магнитов с использованием новой технологии без наклона Структура магнитной жидкости над сборкой демонстрирует идентичность намагниченности каждого прямоугольника Внешний вид детали демонстрирует геометрические свойства магнита Величину напряженности индукции магнитного поля в любой точке можно рассчитать по отклонению линии от прямой (линия прямая, магнитное поле слабое) Препринт статьи с подробным описанием можно прочитать здесь: https://papers.