Турция, Британия и Прибалтика намереваются «вершить политику»

Если «времена империй» вернулись, как скоро и где появятся новые центры силы Андрей Захарченко Фото: Сергей Булкин/ТАСС Материал комментируют: Игорь Николайчук Константин Блохин Никакого охлаждения, а тем более — перелома во взаимоотношениях России и Турции нет.