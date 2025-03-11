Турция, Британия и Прибалтика намереваются «вершить политику»

Если «времена империй» вернулись, как скоро и где появятся новые центры силы Андрей Захарченко Фото: Сергей Булкин/ТАСС Материал комментируют: Игорь Николайчук Константин Блохин Никакого охлаждения, а тем более — перелома во взаимоотношениях России и Турции нет.
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