Приговоренная к пожизненному сроку в Греции террористка вышла на свободу

Участница террористической организации «Революционная борьба» Пола Рупа, приговоренная к пожизненному тюремному заключению, была освобождена после удовлетворения судом города Фивы ходатайства об условно-досрочном освобождении ввиду наличия несовершеннолетнего ребенка, сообщила 17 ноября греческая газета Kathimerini.
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