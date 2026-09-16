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Холодильник стал работать почти без пауз: первым делом проверяю не компрессор, а резинку на дверце

Холодильник стал работать почти без пауз: первым делом проверяю не компрессор, а резинку на дверце

Треснувшая или задубевшая резинка на дверце холодильника заставляет компрессор работать на износ, накручивает лишние киловатты на счетчике и превращает свежие продукты в ледяные глыбы.

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