«Маски полностью сброшены». Лукашенко призвал готовиться к войне с НАТО и рассказал о готовящейся провокации против поляков

Liudmila Kosteley НАТО будет поддерживать Украину и конечно, Польшу (а они не только поддерживают, но и НАЧАЛИ эту ВОЙНУ в ЕВРОПЕ). США НУЖНО оставить войну у нас, на континенте, чтобы к ним не ПЕРЕШЛА, воевать-то будут опять СЛАВЯНЕ.Поэтому РФ должна ХОРОШО ВООРУЖИТЬ БЕЛАРУСЬ.Это можно сказать ЕДИНСТВЕННЫЙ НАРОД, который поддерживает РОССИЮ!

Tania Еременко Нигде не читала и не слышала, что белорусы воюют за Россию с Украиной, что помогают оружием, питанием и прочим... А когда нападут на Беларусь, наши парни опять будут гибнуть за неё?