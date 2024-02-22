Белорусский президент Александр Лукашенко считает небезосновательными опасения о возможности третьей мировой войны.
«Маски полностью сброшены». Лукашенко призвал готовиться к войне с НАТО и рассказал о готовящейся провокации против поляков
Комментарии
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Liudmila Kosteley
НАТО будет поддерживать Украину и конечно, Польшу (а они не только поддерживают, но и НАЧАЛИ эту ВОЙНУ в ЕВРОПЕ). США НУЖНО оставить войну у нас, на континенте, чтобы к ним не ПЕРЕШЛА, воевать-то будут опять СЛАВЯНЕ.Поэтому РФ должна ХОРОШО ВООРУЖИТЬ БЕЛАРУСЬ.Это можно сказать ЕДИНСТВЕННЫЙ НАРОД, который поддерживает РОССИЮ!
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19 час.
Tania Еременко
Нигде не читала и не слышала, что белорусы воюют за Россию с Украиной, что помогают оружием, питанием и прочим... А когда нападут на Беларусь, наши парни опять будут гибнуть за неё?
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16 час.
лл
лина любимцева
Этим западным ТВАРЯМ не живется, что в Белоруссии мирно и спокойно, не стреляют и не убивают. Им нужно, чтобы все это было, и был ХАОС!!... УПАСИ, БОЖЕ, БЕЛОРУССИЮ ОТ ВСЕГО ЭТОГО!!
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12 час.
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