Международные наблюдатели за выборами в Беларуси отметили дисциплинированность, порядок и удобство возможности голосования на дому

В Беларуси для наблюдения за выборами аккредитацию получили около 300 международных экспертов. Мониторинг вели представители Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ШОС, центризбиркомов различных стран, а также 23 эксперта из Евросоюза и других западных государств.
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