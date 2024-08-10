Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 586 подписчиков

В трёх регионах нашей страны введён режим контртеррористической операции

В трёх регионах нашей страны введён режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) введён в приграничных Курской, Белгородской и Брянской областях, входящих в состав Центрального федерального округа РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Разродились, наконец- то!!!!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх