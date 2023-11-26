Финляндия готова закрыть все КПП на финско-российской границе и оставить для приема беженцев только морские порты.
Премьер Финляндии Орпо заявил о готовности закрыть все КПП на границе с РФ
Комментарии
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sergo galin
может тогда уже России закрыть посольства ? для чего они нужны будут , если контактов больше не будет
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16 час.
Надежда
Как поколению Next в странах-карликах хочется заявить о себе, как об очень умном и значимом для всего мира! Отсюда и эти нелогичные выходки с отречением от собственного экономического благосостояния, от дружбы с Россией, выступающей в роли "дающей руки" !
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13 час.
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