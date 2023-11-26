Премьер Финляндии Орпо заявил о готовности закрыть все КПП на границе с РФ

может тогда уже России закрыть посольства ? для чего они нужны будут , если контактов больше не будет

Надежда

Как поколению Next в странах-карликах хочется заявить о себе, как об очень умном и значимом для всего мира! Отсюда и эти нелогичные выходки с отречением от собственного экономического благосостояния, от дружбы с Россией, выступающей в роли "дающей руки" !