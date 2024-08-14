Старинное русское село осквернено нацистами: богатырь Тимоня и битва курских князей

Бронемашины, тяжелые БМП М2 «Брэдли» в количестве более 10 единиц замечены здесь еще 10 августа. Пишет тгк Рыбарь:" в Суджанском районе украинские войска продолжают попытки углубить свои позиции, действуя с использованием мобильных бронегрупп.