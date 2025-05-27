Посланник Британии поехал в Израиль договариваться о торговых связях

Торговый представитель Великобритании посетил Израиль, чтобы «способствовать торговле» между двумя странами, через неделю после приостановки переговоров о торговой сделке с Израилем по инициативе Великобритании, 27 мая передает Sky News.
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