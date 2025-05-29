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Царьград

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Массированный удар по военным целям на Украине нанесли ВС России

Массированный удар по военным целям на Украине нанесли ВС России

ВС России нанесли массированный удар по военным объектам, расположенным на украинской территории. Основной удар пришёлся на Одесскую, Николаевскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Полтавскую, Кировоградскую и Хмельницкую области.

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