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Орловский суд наказал подрядчика рублём за некачественный ремонт на ул. Ленина

Орловский суд наказал подрядчика рублём за некачественный ремонт на ул. Ленина

Арбитражный суд Орловской области отказал тамбовскому ООО «Арх-Проект» во взыскании оплаты за ремонт фасада дома на улице Ленина, 37 (бывший доходный  дом купца Григорьева и место открытия  первого «электротеатра») и удовлетворил встречный иск регионального Фонда капремонта о выплате более 110 тысяч рублей неустойки.

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