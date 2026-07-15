Орловский суд наказал подрядчика рублём за некачественный ремонт на ул. Ленина

Арбитражный суд Орловской области отказал тамбовскому ООО «Арх-Проект» во взыскании оплаты за ремонт фасада дома на улице Ленина, 37 (бывший доходный дом купца Григорьева и место открытия первого «электротеатра») и удовлетворил встречный иск регионального Фонда капремонта о выплате более 110 тысяч рублей неустойки.