Синоптик Ильин сообщил о близких к тридцатиградусным морозах в московском регионе

Синоптик, метеоролог и военный метеоролог Александр Ильин в разговоре со «Звездой» дал прогноз погоды для жителей Москвы и Подмосковья вплоть до пятницы, рассказал, где стоит ждать самых крепких морозов и как ветер будет влиять на их ощущение.