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Основатели бренда Proenza Schouler возглавят модный дом Loewe после ухода Джонатана Андерсона

Основатели бренда Proenza Schouler возглавят модный дом Loewe после ухода Джонатана Андерсона

Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес стали новыми креативными директорами модного дома Loewe, входящего в конгломерат LVMH, которым владеет миллиардер Бернар Арно.

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