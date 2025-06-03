Стадион для школы в Каштаке построят за 131 миллион рублей

Читинская компания «Алюком» стала единственным участником и победителем аукциона на строительство спортивного комплекса для школы в микрорайоне Каштак, который изначально должен был быть сдан вместе с учебным заведением ещё в 2022 году.
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