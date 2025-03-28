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Царьград

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82% русских положительно оценивают работу Путина, согласно опросу ФОМ.

82% русских положительно оценивают работу Путина, согласно опросу ФОМ.

По данным ФОМ, 82% русских положительно смотрят на работу Владимира Путина. Опрос также показал, что 81% доверяет президенту, а 58% довольны деятельностью правительства и Михаила Мишустина.

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