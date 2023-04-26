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Откровение от украинского политика: ВСУ нечем наступать - нет солдат, ракет и танков

Откровение от украинского политика: ВСУ нечем наступать - нет солдат, ракет и танков

Бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин уверен, что у Киева нет сил для контрнаступления.Украинский политик, бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что никакого контрнаступления у Киева не получится.

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