Откровение от украинского политика: ВСУ нечем наступать - нет солдат, ракет и танков

Бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин уверен, что у Киева нет сил для контрнаступления.Украинский политик, бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что никакого контрнаступления у Киева не получится.