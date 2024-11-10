Гладков: украинский дрон дважды атаковал жилой дом в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как стал свидетелем атак украинского дрона на жилой дом в городе Шебекино, когда приехал в населенный пункт для осмотра хода восстановления поврежденного жилья.
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