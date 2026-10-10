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«Вдова боится теста ДНК»: внебрачный сын Кашпировского приехал на его могилу

«Вдова боится теста ДНК»: внебрачный сын Кашпировского приехал на его могилу

На днях на Троекуровском кладбище прошло прощание с магом и психотерапевтом Анатолием Кашпировского. Проводить знаменитость в последний путь пришли самые близкие люди.

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