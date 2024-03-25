Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ninikooo Митусова
    Ааааа, страшно стало, тварь!! То ли еще будет и тебе  и твоей жене-  продающей детишек на органы и педофилам, огребет...Крыса визжит из б...
  • Мария
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«Убили и убили, а я - бухаю!»: Юные девушки выразили благодарность террористам из «Крокуса» за возможность повеселиться

«Убили и убили, а я - бухаю!»: Юные девушки выразили благодарность террористам из «Крокуса» за возможность повеселиться

Сегодня весь мир возмущён, выражает соболезнования и оплакивает зверски убитых мирных людей в московском «Крокус Сити Холле».

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