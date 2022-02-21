Вучич: решение Путина по Донбассу полностью меняет мировой порядок

Нынешняя ситуация отразится на Сербии давлением со стороны Запада принять санкции против России Решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью меняет мировой порядок.
Нынешняя ситуация отразится на Сербии давлением со стороны Запада принять санкции против России Решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью меняет мировой порядок.
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