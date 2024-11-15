Избрание Трампа стало для россиян главным событием недели

ВР

Вера Роднова

Достали уже с этим Трампом всех до ужаса, Сами говорят,что нам всеравно кто президент США тем не менее все каналы с пеной у рта обсуждают выборы и Трампа. В США укатываются от смеха над нашим ТВ никаких других тем нет только Трамп. Да весь мир смеется.Россия свихнулась на почве выборов вСША.