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Избрание Трампа стало для россиян главным событием недели

Победа Трампа стала самым заметным событием для россиян на предыдущей неделе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» с 8 по 10 ноября.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Достали уже с этим Трампом всех до ужаса, Сами говорят,что нам всеравно кто президент США тем не менее все каналы с пеной у рта обсуждают выборы и Трампа. В США укатываются от смеха над нашим ТВ никаких других тем нет только Трамп. Да весь мир смеется.Россия свихнулась на почве выборов вСША.
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