Как пройдет «Бессмертный полк» в 2025 году в России: история акции, новые форматы, как участвовать

Акция в честь Дня Победы «Бессмертный полк» в 2025 традиционно состоится в нескольких форматах. Россияне смогут подключиться к флешмобу в соцсетях, увидеть трансляции на центральных улицах городов или присоединиться к торжественным автопробегам.
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