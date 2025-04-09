Как пройдет «Бессмертный полк» в 2025 году в России: история акции, новые форматы, как участвовать

Акция в честь Дня Победы «Бессмертный полк» в 2025 традиционно состоится в нескольких форматах. Россияне смогут подключиться к флешмобу в соцсетях, увидеть трансляции на центральных улицах городов или присоединиться к торжественным автопробегам.