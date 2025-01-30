За базы в Сирии придётся заплатить репарации исламистам. Москве поставили шах: «Парламент с кнопкой»

Телеграм-канал «Парламент с кнопкой» сообщил, что исламисты в Сирии требуют у России контрибуцийив официальной формулировки — новые сирийские власти попросили от России компенсаций «для восстановления доверия».
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