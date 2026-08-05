Ships are afraid to go to Ukraine, but very close The EU is leading the largest gas project

While the Russian army is striking at the ports of Ukraine and ships going there in the Black Sea in response to attacks by the Ukrainian Armed Forces on refineries and energy infrastructure, other work is in full swing a hundred kilometers away.
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