Наказание непричастных: в Прибалтике тренируются подавлять бунты

Литовские и латвийские силовики учатся подавлять массовые беспорядки. В двух государствах состоялись учения, в ходе которых сотрудники внутренних органов проводили тренировки по разгону крупномасштабных протестных акций.
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