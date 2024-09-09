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Наказание непричастных: в Прибалтике тренируются подавлять бунты

Наказание непричастных: в Прибалтике тренируются подавлять бунты

Литовские и латвийские силовики учатся подавлять массовые беспорядки. В двух государствах состоялись учения, в ходе которых сотрудники внутренних органов проводили тренировки по разгону крупномасштабных протестных акций.

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