Серхио Перес: Теперь я могу быть быстр на любой трассе

Серхио Перес: Теперь я могу быть быстр на любой трассеGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский пилот Red Bull Racing Серхио Перес рассказал, как для него прошла гонка на Сузуке, которую он завершил на втором месте позади напарника Макса Ферстаппена.