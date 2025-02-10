Подборка кадров поражения БМП M2A2 Bradley ODS-SA, 155-мм САУ «Богдана» на шасси Tatra Phoenix, HMMWV и автотранспора ВСУ в Сумской области.
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Подборка кадров поражения БМП M2A2 Bradley ODS-SA, 155-мм САУ «Богдана» на шасси Tatra Phoenix, HMMWV и автотранспора ВСУ в Сумской области.
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