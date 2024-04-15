15 апреля туляки отметят 3 интересных праздника

15 апреля туляки отметят несколько интересных праздников. Сегодня памятные даты для нашей природы, с этого дня начинаются Дни защиты от экологической опасности, а также сегодня празднуется День экологических знаний.
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