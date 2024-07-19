Citibank с 1 августа остановит конвертацию расписок российских компаний

Американский Citibank после окончания рабочего дня по нью-йоркскому времени 1 августа закрывает книги заявок на конвертацию депозитарных расписок в акции пяти российских эмитентов, следует из его уведомления клиентам, с которым ознакомились «Ведомости».
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