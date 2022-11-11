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Отвесил пощечину: Лютаева рассказала, что с ней сделал Боярский во время съемок “Гардемарин”

Отвесил пощечину: Лютаева рассказала, что с ней сделал Боярский во время съемок “Гардемарин”

Актриса не ожидала, что съемки окажутся настолько реалистичными. Во время работы над телекартиной “Гардемарины, вперед!” Татьяна Лютаева играла Анастасию Ягужинскую.

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