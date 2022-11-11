Отвесил пощечину: Лютаева рассказала, что с ней сделал Боярский во время съемок “Гардемарин”

Актриса не ожидала, что съемки окажутся настолько реалистичными. Во время работы над телекартиной “Гардемарины, вперед!” Татьяна Лютаева играла Анастасию Ягужинскую.
Популярные статьи
- Уехавшая из России группа Little Big жалуется на нищенское существование: “Мы лишились дома, работы, друзей, страны – всего!”
- Соседа и друга Милохина собираются судить за постыдный ролик о русском солдате
- “Будет допрос”, – перебдевшей Ксении Собчак не избежать в России явки в правоохранительные органы
Свежие комментарии