SBI Holdings инвестировала $270 млн. в Ajaib

Японская финансовая группа SBI Holdings инвестировала $270 млн. в индонезийскую многопрофильную инвестиционную платформу Ajaib Group, купив примерно 20% акций в рамках расширения своего присутствия в сфере цифровых активов в Азии.
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