Зеленский преувеличил число возвращенных на Украину пленных

Президент Украины Владимир Зеленский преувеличил число возвращенных в страну военнопленных. 31 января в Минобороны России сообщили, что между Москвой и Киевом состоялся обмен пленными военнослужащими по формуле 195 на 195.
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