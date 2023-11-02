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«Почему ребенок хочет есть только макароны?» Отвечает гастроэнтеролог

«Почему ребенок хочет есть только макароны?» Отвечает гастроэнтеролог

Врач о том, какие ошибки родителей приводят к детской избирательности в еде и как этого избежать фото: Getty ImagesРодители часто жалуются врачам: «Мой ребенок ничего не ест, ему только конфеты и макароны подавай».

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