Школа фермера заработала в Ленинградской области

Основными направлениями обучения в этом году являются растениеводство и агротуризм Во вторник, 1 октября, в усадьбе «Марьино» в Ленобласти началась десятая волна образовательного проекта «Школа фермера», передает издание Piter.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии