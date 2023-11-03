В Челябинске выступит Шаман

Артист заявлен хэдлайнером культурной программы Русского экономического форума.В Челябинске с 9 по 11 ноября 2023 года состоится событие, на котором разберут важные вопросы развития суверенной экономики России в XXI веке.
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