Бузова продемонстрировала провокационные танцы в школьном классе

Ольга Бузова выложила в сеть видеоролик, где она в компании девушек-танцовщиц в нарядах, имитирующих школьную форму, зажигательно сплясала в помещении школьного класса, под известную композицию Бритни Спирс.
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