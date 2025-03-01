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Мода и Шоу-бизнес

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Бузова продемонстрировала провокационные танцы в школьном классе

Бузова продемонстрировала провокационные танцы в школьном классе

Ольга Бузова выложила в сеть видеоролик, где она в компании девушек-танцовщиц в нарядах, имитирующих школьную форму, зажигательно сплясала в помещении школьного класса, под известную композицию Бритни Спирс.

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