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Военному волонтеру Роману Алёхину вручили государственную награду

<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://t.me/Alekhin_Telega">Роман Алехин</a> награжден Указом от 20 мая 2024 года Главы Луганской Народной Республики государственной наградой ЛНР - медалью &quot;ЗА спасение жизни&quot;.

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