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Царьград

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Россия и Белоруссия разделили разработку самолета «Освей»

Россия и Белоруссия разделили разработку самолета «Освей»

Россия возьмет на себя разработку рабочей конструкторской документации по самолету «Освей» и ответственность за проект в целом, тогда как предприятия Белоруссии будут заниматься отдельными элементами, узлами и компонентами.

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