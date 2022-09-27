Пресса США: Американская РСЗО HIMARS не оправдала ожиданий украинских военных

Пресса США: Американская РСЗО HIMARS не оправдала ожиданий украинских военных

Американские РСЗО HIMARS, на которые командование ВСУ возлагали определенные надежды, оказались бесполезными в боях против российской армии на Донбассе.

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