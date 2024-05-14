Критик Легостаев рассказал, почему Королеву вырезали из эфира концерта в Кремле

Накануне в прессе начали активно обсуждать резонансное решение продюсеров федерального телевидения вырезать из патриотического концерта, посвященного празднованию Великой Победы, выступление некоторых артистов.
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