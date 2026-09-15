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Царьград

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Тревога и стресс ухудшают мужскую эректильную функцию

Тревога и стресс ухудшают мужскую эректильную функцию

Русские мужчины часто переживают из-за проблем с эрекцией. Страх не оправдать ожидания партнерши может превратить близость в стресс.

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