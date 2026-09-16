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Депутат Говырин: работу в закрывшейся организации можно подтвердить через архив

Депутат Говырин: работу в закрывшейся организации можно подтвердить через архив

Периоды работы, пропущенные в пенсионных сведениях, можно добавить в страховой стаж до оформления пенсии — это позволит СФР учесть подтверждённые годы и пенсионные коэффициенты при определении права на выплату и её размера.

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