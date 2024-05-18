Гигантский водный туннель в Калифорнии обойдется в $20 млрд

Администрация губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заявила в это четверг, что строительство гигантского туннеля будет стоить более 20 миллиардов долларов, предназначенного для сбора большего количества воды во время дождя и ее хранения, чтобы лучше подготовиться к длительным засухам, вызванным изменением климата.