Гигантский водный туннель в Калифорнии обойдется в $20 млрд

Администрация губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заявила в это четверг, что строительство гигантского туннеля будет стоить более 20 миллиардов долларов, предназначенного для сбора большего количества воды во время дождя и ее хранения, чтобы лучше подготовиться к длительным засухам, вызванным изменением климата.
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