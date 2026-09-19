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Спички - не игрушка

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Джон Миршаймер: Запад должен молиться на Путина, а мечтать о его замене — самоубийство

Джон Миршаймер: Запад должен молиться на Путина, а мечтать о его замене — самоубийство

  Россия реально разочаровалась в «западных ценностях», но до ее противников это никак не дойдет Профессор Чикагского университета, один из известнейших в мире экспертов-политаналитиков Джон Миршаймер недавно вернулся из России, где, в числе прочих мероприятий, принял участие в организованном НИУ ВШЭ круглом столе «Кризис миропорядка: этика и мораль в новой мировой системе».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшков

Западу ещё повезло, что у власти в России Путин! Почитаешь комментарии в интернете - если нашу власть и ругают, то за МЯГКОСТЬ и НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ !!! Лично я на его месте НЕ ЗНАЮ, ЧТО НАТВОРИЛ БЫ - а тот всё обдумывает, это сначала раздражает - но потом принятое им решение оказывается ПРАВИЛЬНЫМ !!!

Профиль пользователя Анна Зареченская
Анна Зареченская

И почему эти заморские и заокеанские суки никак не поймут, что беда для них не Путин, а русский народ. Путины приходят и уходят по истечении срока, а русский народ это навсегда. И зарубите себе на носу, русский народ побеждал и будет вас побеждать!