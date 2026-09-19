Джон Миршаймер: Запад должен молиться на Путина, а мечтать о его замене — самоубийство

Россия реально разочаровалась в «западных ценностях», но до ее противников это никак не дойдет Профессор Чикагского университета, один из известнейших в мире экспертов-политаналитиков Джон Миршаймер недавно вернулся из России, где, в числе прочих мероприятий, принял участие в организованном НИУ ВШЭ круглом столе «Кризис миропорядка: этика и мораль в новой мировой системе».