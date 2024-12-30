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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Рыбин: «ЦСКА – один из фаворитов Кубка Гагарина. Ребята приняли видение игры, которое прививает Воробьев»

«Я думаю, что ребята приняли ту тактику, то видение игры, которое прививает Воробьев. Думаю, быстро это сделать не получалось – все-таки летом были короткие сборы, а затем сразу стартуют турниры.

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