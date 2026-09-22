Зачем советские ученые поселили обезьян на необитаемом острове в 1972 году?

В начале семидесятых годов прошлого века научный мир жил в состоянии тихого, но напряженного соперничества между двумя сверхдержавами.
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